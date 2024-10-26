Страны G7 согласовали выделение Украине кредита на $50 млрд из замороженных росактивов

Фото: ЕРА/CIRO FUSCO

Лидеры стран G7 согласовали, как выделить Украине кредиты на сумму около $50 млрд. Финансирование будет обеспечено доходами от замороженных российских активов, говорится в совместном заявлении стран "Большой семерки".

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Данные кредиты будут обслуживаться и погашаться будущими потоками чрезвычайных доходов, получаемых по иммобилизации российских суверенных активов", – говорится в сообщении.

Страны G7 также подтвердили, что планируют начать выплаты до конца года, о чем говорилось в коммюнике, опубликованном во время встречи финансовых лидеров в Вашингтоне, на ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка.

Еще на саммите в июне в Италии лидеры G7 договорились о предоставлении кредитов, гарантированных доходами от заблокированных российских активов, но оставили открытыми некоторые технические вопросы.

Российские активы на сумму около 260 млрд евро были заморожены из-за санкций после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Большинство этих активов хранятся в депозитарии ценных бумаг Euroclear, что делает ЕС важным участником этого процесса.