Страны G7 согласовали выделение Украине кредита на $50 млрд из замороженных росактивов
Лидеры стран G7 согласовали, как выделить Украине кредиты на сумму около $50 млрд. Финансирование будет обеспечено доходами от замороженных российских активов, говорится в совместном заявлении стран "Большой семерки".
"Данные кредиты будут обслуживаться и погашаться будущими потоками чрезвычайных доходов, получаемых по иммобилизации российских суверенных активов", – говорится в сообщении.
Страны G7 также подтвердили, что планируют начать выплаты до конца года, о чем говорилось в коммюнике, опубликованном во время встречи финансовых лидеров в Вашингтоне, на ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка.
Еще на саммите в июне в Италии лидеры G7 договорились о предоставлении кредитов, гарантированных доходами от заблокированных российских активов, но оставили открытыми некоторые технические вопросы.
Российские активы на сумму около 260 млрд евро были заморожены из-за санкций после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Большинство этих активов хранятся в депозитарии ценных бумаг Euroclear, что делает ЕС важным участником этого процесса.
- В июне 2024 года лидеры стран – членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились выделить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации.
- 18 октября венгерский премьер Орбан не разрешил скорректировать режим европейских санкций против России, это решение нужно для увеличения доли США в новом пакете финансовой помощи Украине на $50 млрд, согласованной лидерами "Большой семерки" летом.