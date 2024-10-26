Країни G7 узгодили виділення Україні кредит на $50 млрд із заморожених російських активів

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Лідери країн G7 узгодили, як виділити Україні кредити на суму близько $50 млрд. Фінансування буде забезпечене доходами від заморожених російських активів, йдеться у спільній заяві країн "Великої сімки".

"Ці кредити обслуговуватимуться і погашатимуться майбутніми потоками надзвичайних доходів, одержуваних з іммобілізації російських суверенних активів", – сказано у повідомленні.

Країни G7 також підтвердили, що планують розпочати виплати до кінця року, про що йшлося в комюніке, опублікованому під час зустрічі фінансових лідерів у Вашингтоні, на щорічних зборах МВФ і Світового банку.

Ще на саміті у червні в Італії лідери G7 домовилися про надання кредитів, гарантованих доходами від заблокованих російських активів, але залишили відкритими деякі технічні питання.

Російські активи на суму близько 260 млрд євро були заморожені через санкції після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Більшість цих активів зберігаються у депозитарії цінних паперів Euroclear, що робить ЄС важливим учасником цього процесу.