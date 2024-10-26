Країни G7 узгодили виділення Україні кредит на $50 млрд із заморожених російських активів
Лідери країн G7 узгодили, як виділити Україні кредити на суму близько $50 млрд. Фінансування буде забезпечене доходами від заморожених російських активів, йдеться у спільній заяві країн "Великої сімки".
"Ці кредити обслуговуватимуться і погашатимуться майбутніми потоками надзвичайних доходів, одержуваних з іммобілізації російських суверенних активів", – сказано у повідомленні.
Країни G7 також підтвердили, що планують розпочати виплати до кінця року, про що йшлося в комюніке, опублікованому під час зустрічі фінансових лідерів у Вашингтоні, на щорічних зборах МВФ і Світового банку.
Ще на саміті у червні в Італії лідери G7 домовилися про надання кредитів, гарантованих доходами від заблокованих російських активів, але залишили відкритими деякі технічні питання.
Російські активи на суму близько 260 млрд євро були заморожені через санкції після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Більшість цих активів зберігаються у депозитарії цінних паперів Euroclear, що робить ЄС важливим учасником цього процесу.
- У червні 2024 року лідери країн – членів Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада) погодилися надати Україні $50 млрд, використавши для цього майбутні доходи від заморожених активів Російської Федерації.
- 18 жовтня угорський прем'єр Орбан не дозволив скоригувати режим європейських санкцій проти Росії, це рішення потрібно для збільшення частки США у новому пакеті фінансової допомоги Україні на $50 млрд, яку погодили лідери "Великої сімки" влітку.