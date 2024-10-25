Усик призвал Трампа немедленно помочь с пленными, раз тот уверен во влиянии на Путина
Украинский боксер, чемпион WBA, WBC, WBO в сверхтяжелом весе Александр Усик призвал кандидата в президенты США Дональда Трампа посодействовать освобождению из плена РФ украинских военных, если тот считает, что имеет влияние на российского диктатора Владимира Путина. Об этом Усик написал на своей странице в X.
Боксер обратился к стендаперу Джо Рогану, в подкасте которого Трамп планирует выступить за несколько дней до выборов.
Усик попросил Рогана спросить Трампа: "Если господин президент так уверен в своем влиянии на Путина, мог бы ли он немедленно помочь #FreeAzovstalDefenders (освободить защитников Азовстали. – Ред.) и всех украинцев из российского плена?".
Усик добавил, что время имеет важное значение.
- 15 октября Трамп заявил, что "прекрасно ладит" с Путиным, и что диктатор РФ предупреждал его о намерении начать полномасштабную войну против Украины.
- Также Трамп неоднократно заявлял, что якобы сможет завершить российско-украинскую войну за сутки, если станет президентом США.
- Его оппонент Камала Харрис считает, что под этим он подразумевает капитуляцию. По ее мнению, Путин будет сидеть в Киеве, если Трамп победит на американских выборах.