Усик призвал Трампа немедленно помочь с пленными, раз тот уверен во влиянии на Путина

В частности, чемпион мира акцентировал на освобождении из плена РФ воинов, защищавших Азовсталь

Александр Усик (Фото: EPA)

Украинский боксер, чемпион WBA, WBC, WBO в сверхтяжелом весе Александр Усик призвал кандидата в президенты США Дональда Трампа посодействовать освобождению из плена РФ украинских военных, если тот считает, что имеет влияние на российского диктатора Владимира Путина. Об этом Усик написал на своей странице в X.

Боксер обратился к стендаперу Джо Рогану, в подкасте которого Трамп планирует выступить за несколько дней до выборов.

Усик попросил Рогана спросить Трампа: "Если господин президент так уверен в своем влиянии на Путина, мог бы ли он немедленно помочь #FreeAzovstalDefenders (освободить защитников Азовстали. – Ред.) и всех украинцев из российского плена?".

Усик добавил, что время имеет важное значение.