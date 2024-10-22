Харрис: Если бы Трамп был президентом США, Путин сидел бы в Киеве

Кандидат от демократов уверена, что под прекращением войны "за сутки" ее оппонент подразумевает капитуляцию Украины

Камала Харріс (Фото: ЕРА)

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила, что российский диктатор Владимир Путин будет "сидеть в Киеве", если ее оппонент Дональд Трамп победит на выборах. Об этом она сказала во время предвыборного мероприятия в Мичигане, передает CNN.

"Он сказал, Дональд Трамп: "Я решу вопросы Украины и России за день". Прочтите и осознайте, что он говорит. Он бы сдался", – убеждена Харрис.

Она считает, что Трамп хотел бы, чтобы Украина капитулировала в своей борьбе с агрессором.

"Если бы Дональд Трамп был президентом, Владимир Путин сидел бы в Киеве. Поймите, что это будет означать для Америки и наших позиций в мире", – добавила кандидат в президенты США.

В конце сентября Харрис назвала политику Трампа насчет Украины "предложением капитуляции". Тот ответил, что хочет остановить "продолжающееся шоу ужасов".

18 октября Харрис выразила сомнения в пригодности своего оппонента Трампа к работе в Белом доме.

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