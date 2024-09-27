Харрис назвала политику Трампа по Украине "предложением о капитуляции". Тот ответил

Трамп отверг критику со стороны своей оппонентки, заявив, что его цель – прекратить "продолжающееся шоу ужасов"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что хочет остановить "продолжающееся шоу ужасов", имея в виду российско-украинскую войну. Так он ответил на критику своей оппонентки Камалы Харрис, назвавшей политику кампании Трампа по прекращению войны с Россией "предложением капитуляции", передает The Guardian.

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На брифинге в Вашингтоне вместе с президентом Владимиром Зеленским, Харрис раскритиковала политику Трампа по поводу прекращения войны с Россией, назвав ее "предложением капитуляции". Хотя она не упомянула Трампа прямо, отметила, что "в США есть те, кто хочет заставить Украину уступить значительную часть своей суверенной территории".

Трамп отверг критику со стороны своей оппонентки, заявив, что его цель – прекратить "продолжающееся шоу ужасов".

Когда его спросили, должна ли Украина отказаться от территорий, Трамп был немногословен, сказав: "Достигнем мира. Нам нужен мир. Нам нужно остановить смерть и разрушения".

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