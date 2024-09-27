Гарріс назвала політику Трампа щодо України "пропозицією капітуляції". Той відповів

Трамп відкинув критику з боку своєї опонентки, заявивши, що його мета — припинити "тривале шоу жахів"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що хоче зупинити "шоу жахів, яке триває", маючи на увазі російсько-українську війну. Так він відповів на критику своєї опонентки Камали Гарріс, яка назвала політику кампанії Трампа щодо припинення війни з Росією "пропозицією капітуляції", передає The Guardian.

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На брифінгу у Вашингтоні разом із президентом Володимиром Зеленським, Гарріс розкритикувала політику Трампа щодо припинення війни з Росією, назвавши її "пропозицією капітуляції". Хоча вона не згадала Трампа прямо, зазначила, що "в США є ті, хто хоче змусити Україну поступитися значною частиною своєї суверенної території".

Трамп відкинув критику з боку своєї опонентки, заявивши, що його мета — припинити "тривале шоу жахів".

Коли його запитали, чи повинна Україна відмовитися від територій, Трамп був небагатослівним, сказавши: "Досягнімо миру. Нам потрібен мир. Нам потрібно зупинити смерть і руйнування".

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