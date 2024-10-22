Гарріс: Якби Трамп був президентом США, Путін сидів би в Києві

Кандидатка від демократів впевнена, що під припиненням війни "за добу" її опонент має на увазі капітуляцію України

Камала Гарріс (Фото: ЕРА)

Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс заявила, що російський диктатор Володимир Путін "сидітиме в Києві", якщо її опонент Дональд Трамп переможе на виборах. Про це вона сказала під час передвиборчого заходу в Мічигані, передає CNN.

"Він сказав, Дональд Трамп: "Я вирішу питання України і Росії за день". Прочитайте і усвідомте, що він говорить. Він би здався", – переконана Гарріс.

Вона вважає, що Трамп хотів би, щоб Україна капітулювала у своїй боротьбі з агресором.

"Якби Дональд Трамп був президентом, Володимир Путін сидів би в Києві. Зрозумійте, що це означатиме для Америки і наших позицій у світі", – додала кандидатка у президенти США.

Наприкінці вересня Гарріс назвала політику Трампа щодо України "пропозицією капітуляції". Той відповів, що хоче зупинити "шоу жахів, яке триває".

18 жовтня Гарріс висловила сумніви у придатності свого опонента Трампа до роботи у Білому домі.

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