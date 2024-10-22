Гарріс: Якби Трамп був президентом США, Путін сидів би в Києві
Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс заявила, що російський диктатор Володимир Путін "сидітиме в Києві", якщо її опонент Дональд Трамп переможе на виборах. Про це вона сказала під час передвиборчого заходу в Мічигані, передає CNN.
"Він сказав, Дональд Трамп: "Я вирішу питання України і Росії за день". Прочитайте і усвідомте, що він говорить. Він би здався", – переконана Гарріс.
Вона вважає, що Трамп хотів би, щоб Україна капітулювала у своїй боротьбі з агресором.
"Якби Дональд Трамп був президентом, Володимир Путін сидів би в Києві. Зрозумійте, що це означатиме для Америки і наших позицій у світі", – додала кандидатка у президенти США.
- Наприкінці вересня Гарріс назвала політику Трампа щодо України "пропозицією капітуляції". Той відповів, що хоче зупинити "шоу жахів, яке триває".
- 18 жовтня Гарріс висловила сумніви у придатності свого опонента Трампа до роботи у Білому домі.
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