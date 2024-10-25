Усик закликав Трампа негайно допомогти з полоненими, раз той впевнений у впливі на Путіна

Зокрема чемпіон світу акцентував на звільненні з полону РФ воїнів, які боронили Азовсталь

Олександр Усик (Фото: EPA)

Український боксер, чемпіон WBA, WBC, WBO у надважкій вазі Олександр Усик закликав кандидата у президенти США Дональда Трампа посприяти звільненню з полону РФ українських військових, якщо той вважає, що має вплив на російського диктатора Володимира Путіна. Про це Усик написав на своїй сторінці в Х.

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Боксер звернувся до стендапера Джо Рогана, у подкасті якого Трамп планує виступити за кілька днів до виборів.

Усик попросив Рогана запитати Трампа: "Якщо пан президент такий впевнений у своєму впливі на Путіна, чи міг би він негайно допомогти #FreeAzovstalDefenders (звільнити захисників Азовсталі. – Ред.) і всіх українців з російського полону?".

Усик додав, що час має важливе значення.