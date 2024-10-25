Усик закликав Трампа негайно допомогти з полоненими, раз той впевнений у впливі на Путіна
Український боксер, чемпіон WBA, WBC, WBO у надважкій вазі Олександр Усик закликав кандидата у президенти США Дональда Трампа посприяти звільненню з полону РФ українських військових, якщо той вважає, що має вплив на російського диктатора Володимира Путіна. Про це Усик написав на своїй сторінці в Х.
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Боксер звернувся до стендапера Джо Рогана, у подкасті якого Трамп планує виступити за кілька днів до виборів.
Усик попросив Рогана запитати Трампа: "Якщо пан президент такий впевнений у своєму впливі на Путіна, чи міг би він негайно допомогти #FreeAzovstalDefenders (звільнити захисників Азовсталі. – Ред.) і всіх українців з російського полону?".
Усик додав, що час має важливе значення.
- 15 жовтня Трамп заявив, що "чудово ладнає" з Путіним, та що диктатор РФ попереджав його про намір розпочати повномасштабну війну проти України.
- Також Трамп неодноразово заявляв, що нібито зможе завершити російсько-українську війну за добу, якщо стане президентом США.
- Його опонентка Камала Гарріс вважає, що під цим він має на увазі намір капітулювати. На її думу, Путін сидітиме в Києві, якщо Трамп переможе на американських виборах.