"Ему не следовало позволять начаться войне" – Трамп высказался в сторону Зеленского

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский якобы виновен в том, что допустил полномасштабную войну России против Украины. Политик также в программе PBD Podcast также осудил многомиллионную помощь США Украине, но отметил, что ему жаль украинцев.

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"Это не значит, что я не хочу ему помогать, потому что мне очень жаль этих людей. Но ему не следовало позволять этой войне начинаться. Украина проиграла эту войну, помните, это уже не Украина", — сказал Трамп, говоря про Зеленского.

Он не стал пояснять свои слова и уточнять, в чем именно видит вину украинского президента. Вместо этого он снова назвал его "величайшим продавцом", заявив, что каждый раз, когда Зеленский приезжает, то США выделяют ему "$100 млрд".

Также Трамп заявил, что во многом винит и нынешнего лидера США Джо Байдена, который, якобы, спровоцировал эту войну.

"Это надо было урегулировать до того, как это началось. Это можно было сделать. Это было бы так просто. Если бы у нас был президент с половиной мозгов, это было бы легко урегулировать", — цитирует Трампа New York Post.

12 сентября кандидат в вице-президенты США Вэнс рассказал о том, как может выглядеть "мирный план" Трампа по окончанию войны в Украине. По его словам, Трамп хочет создать"демилитаризованную зону" на оккупированных территориях Украины и не дать стране вступить в НАТО.

25 сентября Трамп заявил, что США должны выйти из войны в Украине. Он намерен добиться переговоров.

1 октября Трамп заявил, что ему "нравится" президент Владимир Зеленский. Этими словами он отвергнул предположения о его "негативном отношении" к лидеру Украины.

13 октября Дональд Трамп заявил, что опасается начала Третьей мировой войны в ближайшие три-четыре месяца.

15 октября Трамп завил, что российский диктатор Путин говорил ему о желании вторгнуться в Украину.