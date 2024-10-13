Трамп опасается Третьей мировой войны в ближайшие три-четыре месяца
Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что страны могут прийти к Третьей мировой войне в ближайшие месяцы. Об этом он заявил в своей предвыборной речи на митинге в Калифорнии, цитирует политика WCBM.
По словам Трампа, 86% американцев считают, что страна "на неверном пути". Это натолкнуло его на мысль о Третьей мировой.
"Разве это вам ни о чем не говорит? Это говорит нам … у нас проблема. Я действительно беспокоюсь о следующих трех месяцах, правда. Я беспокоюсь о следующих трех с половиной-четырех месяцах. Мы окажемся в мировой войне из-за этого, из-за людей, которые у нас есть", — сказал он.
Также в своей речи он затронул тему войн на Ближнем Востоке и в Украине. В очередной раз Трамп заявил, что как только победит на выборах президента, то сможет "остановить хаос" на Ближнем Востоке и урегулировать войну в Украине. Однако никаких подробностей, как он собирается это сделать, политик не озвучил.
- Трамп не первый раз говорит о Третьей мировой войне. 25 февраля он заявил, что если Джо Байден будет президентом, то США проиграют Третью мировую войну.
- 12 мая политик в очередной раз пообещал завершить войну в Украине сразу после победы на выборах.
- 23 сентября Владимир Зеленский заявил, что не верит, что у Трампа есть план по завершению войны в Украине.
- 26 сентября Дональд Трамп заявил, что Украина разрушена и даже наихудшая сделка с Россией будет плюсом.
- 27 сентября Трамп заявлял, что если война в Украине не закончится, то перерастет в Третью мировую.