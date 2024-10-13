Трамп опасается Третьей мировой войны в ближайшие три-четыре месяца

Американский политик в очередной раз заявил, что как только станет президентом, то сможет разрешить войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке

Дональд Трамп (Фото: EPA/Shawn Twen)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что страны могут прийти к Третьей мировой войне в ближайшие месяцы. Об этом он заявил в своей предвыборной речи на митинге в Калифорнии, цитирует политика WCBM.

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По словам Трампа, 86% американцев считают, что страна "на неверном пути". Это натолкнуло его на мысль о Третьей мировой.

"Разве это вам ни о чем не говорит? Это говорит нам … у нас проблема. Я действительно беспокоюсь о следующих трех месяцах, правда. Я беспокоюсь о следующих трех с половиной-четырех месяцах. Мы окажемся в мировой войне из-за этого, из-за людей, которые у нас есть", — сказал он.

Также в своей речи он затронул тему войн на Ближнем Востоке и в Украине. В очередной раз Трамп заявил, что как только победит на выборах президента, то сможет "остановить хаос" на Ближнем Востоке и урегулировать войну в Украине. Однако никаких подробностей, как он собирается это сделать, политик не озвучил.