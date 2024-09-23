Зеленский не верит, что у Трампа есть реальный план завершения войны в Украине
Президент Владимир Зеленский думает, что кандидат в лидеры США от республиканцев Дональд Трамп действительно не знает, как завершить российско-украинскую войну. Об этом он заявил в интервью The New Yorker.
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"С этой войной часто бывает так, что чем глубже ты смотришь на нее, тем меньше понимаешь", – сказал Зеленский.
Украинский президент добавил, что видел "многих лидеров, которые были убеждены, что знают, как закончить ее уже завтра, но когда они погружались в нее глубже, то понимали, что все не так просто".
Перед визитом Зеленского в США стало известно, что он может встретиться с Трампом. Глава государства отмечал, что он хочет поговорить с американским политиком и узнать, как он видит завершение войны.
- 11 сентября на дебатах кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила, что план Трампа по завершению войны в Украине состоит в том, что он "просто сдастся".
- Сам Трамп не ответил, хочет ли он победы Украины. Но подчеркнул, что завершение войны в интересах США.
- 12 сентября кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс рассказал о приблизительном, по его мнению, "мирном плане" Трампа: он предполагает создание "демилитаризованной зоны" на территориях Украины, оккупированных Россией. Согласно этому плану Украина должна отказаться от вступления в НАТО.
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