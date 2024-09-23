Зеленский не верит, что у Трампа есть реальный план завершения войны в Украине

Президент отметил, что с этой войной часто случается так, что чем глубже смотришь на нее, тем меньше понимаешь

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский думает, что кандидат в лидеры США от республиканцев Дональд Трамп действительно не знает, как завершить российско-украинскую войну. Об этом он заявил в интервью The New Yorker.

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"С этой войной часто бывает так, что чем глубже ты смотришь на нее, тем меньше понимаешь", – сказал Зеленский.

Украинский президент добавил, что видел "многих лидеров, которые были убеждены, что знают, как закончить ее уже завтра, но когда они погружались в нее глубже, то понимали, что все не так просто".

Перед визитом Зеленского в США стало известно, что он может встретиться с Трампом. Глава государства отмечал, что он хочет поговорить с американским политиком и узнать, как он видит завершение войны.

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