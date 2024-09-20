Зеленский перед встречей с Трампом: Хочу знать, как он видит завершение войны

Президент ожидает встречи с американским политиком на следующей неделе, когда прибудет на заседание Генассамблеи ООН в Соединенные Штаты

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский выразил желание узнать, что кандидат в лидеры США от Республиканской партии Дональд Трамп думает о завершении российско-украинской войны. Об этом он заявил на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

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Зеленский напомнил, что ожидает встречи с Трампом на следующей неделе, когда прибудет на заседание Генассамблеи ООН в Соединенные Штаты.

"И конечно я буду общаться, если будет у нас встреча. Думаю, что будет. Что касается Дональда Трампа, конечно я хочу понять, как он это видит [завершение войны]", – сказал президент.

Сам Трамп недавно высказывался по теме потенциальной встречи с Зеленским. Отвечая на вопрос, состоится ли она, политик заявил: "Наверное, да".

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