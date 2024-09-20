Зеленський перед зустріччю з Трампом: Хочу знати, як він бачить завершення війни
Президент Володимир Зеленський висловив бажання дізнатися, що кандидат у лідери США від Республіканської партії Дональд Трамп думає про завершення російсько-української війни. Про це він заявив на пресконференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.
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Зеленський нагадав, що очікує на зустріч із Трампом наступного тижня, коли прибуде на засідання Генасамблеї ООН до Сполучених Штатів.
"І авжеж я буду спілкуватися, якщо буде в нас зустріч. Думаю, що буде. Щодо Дональда Трампа авжеж я хочу зрозуміти, як він це бачить [завершення війни]", – сказав президент.
Сам Трамп нещодавно висловлювався на тему потенційної зустрічі з Зеленським. Відповідаючи на запитання, чи відбудеться вона, політик заявив: "Напевно, так".
- Увечері 18 вересня Зеленський заявив, що план перемоги готовий. Раніше він наголошував, що в першу чергу передасть його чинному президенту США Джо Байдену та кандидатам – Камалі Гарріс і Трампу.
- Постійна представниця Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявляла, що країна вже бачила мирний план Зеленського — і США вважають, що його стратегія та план можуть працювати.
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