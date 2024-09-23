Зеленський не вірить, що Трамп має реальний план завершення війни в Україні

Президент зазначив, що з цією війною часто трапляється так, що чим глибше дивишся на неї, тим менше розумієш

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський думає, що кандидат у лідери США від республіканців Дональд Трамп насправді не знає, як завершити російсько-українську війну. Про це він заявив у інтерв'ю The New Yorker.

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"З цією війною часто буває так, що чим глибше ти дивишся на неї, тим менше розумієш", – сказав Зеленський.

Український президент додав, що бачив "багато лідерів, які були переконані, що знають, як закінчити її вже завтра, але коли вони занурювалися в неї глибше, то розуміли, що все не так просто".

Перед візитом Зеленського до США стало попередньо відомо, що він може зустрітися з Трампом. Глава держави зазначав, що він хоче поговорити з американським політиком та дізнатися, як той бачить завершення війни.

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