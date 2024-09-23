Зеленський не вірить, що Трамп має реальний план завершення війни в Україні
Президент Володимир Зеленський думає, що кандидат у лідери США від республіканців Дональд Трамп насправді не знає, як завершити російсько-українську війну. Про це він заявив у інтерв'ю The New Yorker.
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"З цією війною часто буває так, що чим глибше ти дивишся на неї, тим менше розумієш", – сказав Зеленський.
Український президент додав, що бачив "багато лідерів, які були переконані, що знають, як закінчити її вже завтра, але коли вони занурювалися в неї глибше, то розуміли, що все не так просто".
Перед візитом Зеленського до США стало попередньо відомо, що він може зустрітися з Трампом. Глава держави зазначав, що він хоче поговорити з американським політиком та дізнатися, як той бачить завершення війни.
- 11 вересня на дебатах кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс заявила, що план Трампа щодо завершення війни в Україні полягає в тому, що він "просто здасться".
- Сам же Трамп не відповів, чи хоче він перемоги України. Але підкреслив, що завершення війни в інтересах США.
- 12 вересня кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс розповів про приблизний, на його думку, "мирний план" Трампа: він передбачає створення "демілітаризованої зони" на територіях України, окупованих Росією. Згідно з цим планом Україна має відмовитися від вступу до НАТО.
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