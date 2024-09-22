Зеленський почав візит до США: Цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні

"Справжній мир і справжня перемога України та міжнародного права – ось що нам потрібно", – зазначив він

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський повідомив про початок візиту до США – за його словами, саме цієї осені "вирішується, що буде далі у цій війні". Про це голова держави повідомив у вечірньому зверненні.

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"Розпочинаємо візит у Сполучені Штати. Зараз летимо в Пенсильванію. Особливий візит. Потім Нью-Йорк, Вашингтон. Саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом із партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги, – для дійсно справедливого миру", – заявив він.

Україна представить у США План перемоги – першим його повністю побачить президент Джо Байден, також Зеленський планує представити його всім лідерам країн-партнерів, американському Конгресу, республіканцям і демократам, а також обом кандидатам на президентство Дональду Трампу та Камалі Гарріс.

За словами українського лідера, США має "всю достатню силу", аби разом з Україною та її союзниками й партнерами забезпечити мир згідно із формулу миру та Статутом ООН.

Зеленський зауважив: саме зараз визначається, що буде спадщиною нинішнього покоління державних лідерів.

Президент анонсував найближчими днями зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня, "Великої сімки", Європи, з керівниками міжнародних організацій (із багатьма, хто "допомагає консолідувати світ"), а також будуть "дуже вагомі зустрічі" з представниками США.

"Справжній мир і справжня перемога України та міжнародного права – ось що нам потрібно", – підсумував він.

Згодом президент повідомив про прибуття до Штатів — його та першу леді Олену Зеленську зустріли пані посол України в США Оксана Маркарова та постійний представник країни при ООН Сергій Кислиця. Зокрема, очікується участь Зеленського у роботі цієї міжнародної організації у Нью-Йорку.

Фото: Telegram Зеленського

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