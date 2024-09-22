Зеленский начал визит в США: Этой осенью решается, что будет дальше в этой войне

"Настоящий мир и настоящая победа Украины и международного права – вот что нам нужно", – отметил он

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский сообщил о начале визита в США – по его словам, именно этой осенью "решается, что будет дальше в этой войне". Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

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"Начинаем визит в Соединенные Штаты. Сейчас летим в Пенсильванию. Особый визит. Затем Нью-Йорк, Вашингтон. Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне. Вместе с партнерами можем усилить наши позиции, как нужно для нашей победы, общей победы, – для действительно справедливого мира", – заявил он.

Украина представит в США План победы – первым его полностью увидит президент Джо Байден, также Зеленский планирует представить его всем лидерам стран-партнеров, американскому Конгрессу, республиканцам и демократам, а также обоим кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис.

По словам украинского лидера, у США есть "вся достаточная сила", чтобы вместе с Украиной и ее союзниками и партнерами обеспечить мир согласно формуле мира и Уставу ООН.

Зеленский отметил, что именно сейчас определяется, что будет наследием нынешнего поколения государственных лидеров.

Президент анонсировал в ближайшие дни встречи с лидерами стран Глобального Юга, "Большой семерки", Европы, с руководителями международных организаций (со многими "кто помогает консолидировать мир"), а также будут "очень весомые встречи" с представителями США.

"Настоящий мир и настоящая победа Украины и международного права – вот что нам нужно", – подытожил он.

Впоследствии президент сообщил о прибытии в Штаты — его и первую леди Елену Зеленскую встретили посол Украины в США Оксана Маркарова и постоянный представитель страны при ООН Сергей Кислица. В частности, ожидается участие Зеленского в работе этой международной организации в Нью-Йорке.

Фото: Telegram Зеленського

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