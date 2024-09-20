План победы рассчитан на скорые решения партнеров с октября по декабрь – Зеленский

Президент заявил, что в плане есть решения, с принятием которых союзники не должны затягивать

Урсула фон дер Ляэн та Володимир Зеленський Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что план победы, который он вскоре представит, будет требовать решений от партнеров с октября до декабря 2024 года. Об этом он заявил на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

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Президент отметил, что в первую очередь будет обсуждать план победы с президентом США Джо Байденом, ведь там есть пункты, которые зависят именно от его воли. Также он озвучил график его реализации.

"План рассчитан на решения, которые должны произойти с октября по декабрь [2024 года] и не затягивать эти процессы. Тогда, мы считаем, что план сработает", — сказал Зеленский.

Он также поблагодарил главу Еврокомиссии за совместную работу над Формулой мира и подчеркнул, что это единственный формат справедливого завершения войны России против Украины.

Президент добавил, что в прекращении войны заинтересована не только Украина, но и весь мир. Однако подчеркнул, что мир – это "не заморозка войны" и манипулирование нормами международного права.

"Мы должны максимально усилить Украину, чтобы до конца года состоялся Саммит мира, который сможет поставить точку в этой войне. Мир должен быть надежным и таким будет, я в этом уверен", – сказал Зеленский.