План победы рассчитан на скорые решения партнеров с октября по декабрь – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что план победы, который он вскоре представит, будет требовать решений от партнеров с октября до декабря 2024 года. Об этом он заявил на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.
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Президент отметил, что в первую очередь будет обсуждать план победы с президентом США Джо Байденом, ведь там есть пункты, которые зависят именно от его воли. Также он озвучил график его реализации.
"План рассчитан на решения, которые должны произойти с октября по декабрь [2024 года] и не затягивать эти процессы. Тогда, мы считаем, что план сработает", — сказал Зеленский.
Он также поблагодарил главу Еврокомиссии за совместную работу над Формулой мира и подчеркнул, что это единственный формат справедливого завершения войны России против Украины.
Президент добавил, что в прекращении войны заинтересована не только Украина, но и весь мир. Однако подчеркнул, что мир – это "не заморозка войны" и манипулирование нормами международного права.
"Мы должны максимально усилить Украину, чтобы до конца года состоялся Саммит мира, который сможет поставить точку в этой войне. Мир должен быть надежным и таким будет, я в этом уверен", – сказал Зеленский.
- 13 сентября Зеленский заявил, что план мира, который он представит Байдену, поставит войну на курс к миру. Перед этим президент заявлял, что намерен ознакомить с планом кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис.
- 17 сентября посол США при ООН сказала, что уже видел мирный план Зеленского и он "может работать". А перед этим советник президента США подчеркнул, что мирный план не должен быть навязан Украине извне.
- 18 сентября украинский президент сказал, что план победы Украины готов и осталось только набраться решимости реализовать его.