План перемоги розрахований на швидкі рішення партнерів з жовтня до грудня – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що план перемоги, який він невдовзі презентує, вимагатиме рішень партнерів з жовтня до грудня 2024 року. Про це він заявив на пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
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Президент зауважив, що в першу чергу буде обговорювати план перемоги з президентом США Джо Байденом, адже там є пункти, які залежать саме від його волі. Також він озвучив графік його реалізації.
"План розрахований на рішення, які повинні статися з жовтня до грудня [2024 року] і не затягувати ці процеси. Тоді, ми вважаємо, що план спрацює", — сказав Зеленський.
Він також подякував очільниці Єврокомісії за спільну роботу над Формулою миру і підкреслив, що це єдиний формат справедливого завершення війни Росії проти України.
Президент додав, що в припиненні війни зацікавлена не тільки Україна, а й увесь світ. Проте наголосив, що мир – це "не заморозка війни" та маніпулювання нормами міжнародного права.
"Ми маємо максимально посилити Україну, щоб до кінця року відбувся Саміт миру, який зможе поставити крапку на цій війні. Мир повинен бути надійним і таким буде, я в цьому впевнений", – сказав Зеленський.
- 13 вересня Зеленський заявив, що план миру, який він представить Байдену, поставить війну на курс до миру. Перед цим президент заявляв, що має намір ознайомити з планом також кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Камалу Гарріс.
- 17 вересня посол США при ООН сказала, що вже бачила мирний план Зеленського і він "може працювати". А перед цим радник президента США підкреслив, що мирний план не має бути нав'язаний Україні ззовні.
- 18 вересня український президент сказав, що план перемоги України готовий і залишилося лише набратися рішучості реалізувати його.