План перемоги розрахований на швидкі рішення партнерів з жовтня до грудня – Зеленський

Президент заявив, що в плані є рішення, з ухваленням яких союзники не повинні затягувати

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що план перемоги, який він невдовзі презентує, вимагатиме рішень партнерів з жовтня до грудня 2024 року. Про це він заявив на пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

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Президент зауважив, що в першу чергу буде обговорювати план перемоги з президентом США Джо Байденом, адже там є пункти, які залежать саме від його волі. Також він озвучив графік його реалізації.

"План розрахований на рішення, які повинні статися з жовтня до грудня [2024 року] і не затягувати ці процеси. Тоді, ми вважаємо, що план спрацює", — сказав Зеленський.

Він також подякував очільниці Єврокомісії за спільну роботу над Формулою миру і підкреслив, що це єдиний формат справедливого завершення війни Росії проти України.

Президент додав, що в припиненні війни зацікавлена не тільки Україна, а й увесь світ. Проте наголосив, що мир – це "не заморозка війни" та маніпулювання нормами міжнародного права.

"Ми маємо максимально посилити Україну, щоб до кінця року відбувся Саміт миру, який зможе поставити крапку на цій війні. Мир повинен бути надійним і таким буде, я в цьому впевнений", – сказав Зеленський.