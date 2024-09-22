"Продолжим с планом "Б". Зеленский раскрыл, что будет, если Байден не поддержит его план

В плане победы прописано, что партнеры могут сделать без участия России, заявил президент

Джо Байден и Владимир Зеленский (Иллюстративное фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

План победы – новый план "А" в войне, поскольку Украина уже живет в плане "Б", то есть в полномасштабной войне. В то же время если президент США Джо Байден откажется от плана победы, то Украина окажется в "очень долгой войне — в невозможной, изнурительной ситуации, которая убила бы огромное количество людей". Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому СМИ The New Yorker.

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Журналист спросил, что будет, если Байден отклонит запрос Украины насчет плана победы, и есть ли у Зеленского план "Б".

"Мы годами живем в плане "Б". План "А" был предложен еще до полномасштабной войны, когда мы призывали к двум вещам: превентивным санкциям и превентивному усилению Украины разным вооружением. Я сказал нашим партнерам: если Украина будет очень сильной, ничего не будет. Они не послушали. С тех пор они все признали мою правоту. Усиление Украины значительно бы снизило вероятность вторжения Путина", – ответил Зеленский.

По его словам, сейчас он предлагает новый план "А" – согласно ему будет изменен текущий курс, при котором Украина устояла "лишь благодаря силе нашей армии, героической преданности европейским ценностям своего народа и бойцов".

Президент отметил: если партнеры не хотят, чтобы эта война затягивалась, чтобы Путин "похоронил нас под трупами своего народа, унеся больше украинских жизней во время этого" – то им предлагается план укрепления Украины.

Он акцентировал, что план победы не требует от россиян сотрудничества для достижения успеха.

"Скорее, в плане прописано, что наши партнеры могут сделать без участия России. Если дипломатия является желанием обеих сторон, тогда, прежде чем дипломатия может быть эффективной, выполнение нашего плана зависит только от нас и наших партнеров", – добавил Зеленский.

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В то же время он признал: прежде всего, план победы разработан с учетом поддержки Байдена – и если тот откажется, то Украина должна будет продолжать жить по плану "Б".

Также Зеленский отметил, что отказ Байдена означал бы, что американский президент "не хочет закончить войну любым способом, лишающим Россию победы".

Следовательно, Украина оказалась бы в "очень долгой войне — в невозможной, изнурительной ситуации, которая убила бы огромное количество людей", отметил глава государства.

"Сказав это, я не могу ни в чем винить Байдена. В конце концов, он сделал мощный исторический шаг, когда решил поддержать нас в начале войны (Полномасштабной. – Ред.), и это действие подтолкнуло других наших партнеров сделать то же самое. Мы признаем большое достижение Байдена в этом отношении. Этот его шаг уже стал исторической победой", – подытожил президент Украины.

Вечером 18 сентября Зеленский заявил, что план победы готов. Ранее он отмечал, что прежде всего передаст его действующему президенту США Байдену и кандидатам в президенты – Трампу и Харрис.

20 сентября Зеленский сказал, что план победы рассчитан на скорые решения партнеров с октября по декабрь.

Также президент заявил, что план победы станет фундаментом для того, чтобы вести переговоры с Россией.

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