У Байдена анонсировали ряд инициатив по усилению позиции Украины в ближайшие месяцы

Чиновник Совета по нацбезопасности Штатов не ответил, используют ли около $5,8 млрд, которые могут "сгореть" в конце месяца

Джо Байден (Фото: Bonnie Cash / EPA)

В течение следующей недели и последующих месяцев США начнут ряд инициатив по усилению позиции Украины, сообщил Майкл Карпентер, старший директор по Европе в Совете по нацбезопасности США. Хотя и из пакета помощи на $60,8 млрд "осталось немного" денег, но администрация попытается предоставить приоритет передаче наиважнейшей помощи, рассказал чиновник в интервью Голосу Америки.

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Ранее советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что президент Джо Байден использует последние четыре месяца своего президентства, чтобы привести Украину в позицию, необходимую для победы. Журналистка спросила, стоит ли ожидать "быстрых и решительных действий" в последующие несколько месяцев.

"Да. Я думаю, вы увидите, что мы приступим к ряду инициатив — как в течение следующей недели, так и последующих месяцев, чтобы усилить позицию Украины", – ответил Карпентер.

В то же время он отметил, что США уже потратили "много денег" из принятого в апреле пакета помощи Украине на $60,8 млрд.

По его словам, "средств осталось немного", но администрация попытается давать приоритет наиважнейшим военным возможностям, которые усилят Украину на поле боя.

У чиновника уточнили, будет ли объявление о выделении помощи на около $5,8 млрд, которые могут "сгореть" с концом финансового года 30 сентября.

"Я не буду вдаваться в подробности сегодня, потому что у меня нет объявлений. Но я вам скажу: мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшие недели как можно скорее прислать больше этой военной помощи", – ответил чиновник.

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