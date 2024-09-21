США готовят пакет помощи ВСУ на $375 млн: Reuters узнало, что в него войдет

Пакет помощи будет включать боеприпасы для HIMARS, артснаряды и другое вооружение

HIMARS (Иллюстративное фото: Bo Amstrup/EPA)

Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи на $375 млн для Украины, нарушая многомесячную тенденцию к меньшим пакетам. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, осведомленных в этом вопросе.

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По словам собеседников, пакет помощи, который, как ожидается, объявят на следующей неделе, будет включать в себя патрульные катера, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм, запчасти и другое вооружение.

Содержимое и размер пакета могут измениться в ближайшие дни перед ожидаемым подписанием президентом США Джо Байденом, отметили журналисты.

Reuters напомнило, что с мая 2024 года США не направляли пакеты помощи Украине на сумму более $275 млн. В августе после начала операции Украины в Курской области Вашингтон отправил Киеву два пакета по $125 млн.

6 сентября Остин, прибыв на 24-й Рамштайн, анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $250 млн. Впоследствии Пентагон опубликовал полный список оружия для ВСУ. В пакет вошли ракеты к системам ПВО, боеприпасы, БМП и другое вооружение.

15 сентября советник президента США по нацбезопасности Салливан анонсировал существенный пакет помощи ВСУ до конца сентября.

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