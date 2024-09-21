США готують пакет допомоги ЗСУ на $375 млн: Reuters дізналося, що до нього увійде

Пакет допомоги міститиме боєприпаси для HIMARS, артснаряди та інше озброєння

HIMARS (Ілюстративне фото: Bo Amstrup/EPA)

Сполучені Штати готують пакет військової допомоги на $375 млн для України, порушуючи багатомісячну тенденцію до менших пакетів. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на двох американських посадовців, обізнаних у цьому питанні.

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За словами співрозмовників, пакет допомоги, який, як очікується, буде оголошено наступного тижня, міститиме патрульні катери, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди калібрів 155 і 105 мм, запчастини та інше озброєння.

Вміст і розмір пакета можуть змінитися найближчими днями перед очікуваним підписом президента США Джо Байдена, зазначили журналісти.

Reuters нагадало, що з травня 2024 року США не спрямовували пакети допомоги Україні на суму більш ніж $275 млн. У серпні після початку операції України в Курській області Вашингтон надіслав Києву два пакети по $125 млн.

6 вересня Остін, прибувши на 24-й "Рамштайн", анонсував новий пакет військової допомоги Україні на $250 млн. Згодом Пентагон опублікував повний список зброї для ЗСУ. До пакета увійшли ракети до систем ППО, боєприпаси, БМП та інше озброєння.

15 вересня радник президента США з нацбезпеки Салліван анонсував суттєвий пакет допомоги для ЗСУ до кінця вересня.

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