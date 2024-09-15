Салліван анонсував суттєвий пакет допомоги для ЗСУ до кінця вересня
Сполучені Штати працюють над суттєвим пакетом допомоги Україні, про який планують оголосити до кінця вересня. Про це на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Інтерфакс-Україна.
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Він розповів, що щодня зустрічається зі своєю командою, щоб подумати про те, які засоби, які інструменти Вашингтону потрібно впровадити, щоб стабілізувати фронт в Україні, і переконатися, що наступальні дії росіян наражаються на жорсткий опір, а також, що союзники позбавляють РФ можливості здійснити прорив, зокрема на сході.
Також Салліван пояснив затримки з постачанням озброєння. За його словами, це не питання політичної волі, а питання розв'язання логістичних і оперативних проблем.
Радник американського президента додав, що Сполучені Штати буквально знімають з конвеєра снаряди 155 мм калібру і доставляють їх на передову так швидко, як тільки можливо.
Як ще один приклад підтримки Салліван навів складне в реалізації рішення переспрямувати Україні всі ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot, які мали бути поставлені партнерам США протягом року.
"Я пишаюся тим, що ми зробили, але, як сказав зі сцени президент Володимир Зеленський, з огляду на те, з чим зіткнулася Україна, ми маємо робити більше та краще, і я з цим погоджуюся", – резюмував він.
- 6 вересня Остін, прибувши на 24-й "Рамштайн", анонсував новий пакет військової допомоги Україні на $250 млн.
- Згодом Пентагон опублікував повний список зброї для ЗСУ. До пакета увійшли ракети до систем ППО, боєприпаси, БМП та інше озброєння.
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