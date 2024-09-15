Салливан анонсировал существенный пакет помощи ВСУ до конца сентября

Джейк Салливан (Фото: Alessandro Della Valle/EPA)

Соединенные Штаты работают над существенным пакетом помощи Украине, о котором планируется объявить до конца сентября. Об этом на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Интерфакс-Украина.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Он рассказал, что ежедневно встречается со своей командой, чтобы подумать о том, какие средства, какие инструменты Вашингтону нужно внедрить, чтобы стабилизировать фронт в Украине, и убедиться, что наступательные действия россиян подвергаются жесткому сопротивлению, а также, что союзники лишают РФ возможности совершить прорыв, в том числе на востоке.

Также Салливан объяснил задержки с поставками вооружения. По его словам, это не вопрос политической воли, а вопрос решения логистических и оперативных проблем.

Советник американского президента добавил, что Соединенные Штаты буквально снимают с конвейера снаряды 155 мм калибра и доставляют их на передовую так быстро, как только возможно.

Как еще один пример поддержки Салливан привел сложное в реализации решение перенаправить Украине все ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые должны были получить партнеры США в течение года.

"Я горжусь тем, что мы сделали, но, как сказал со сцены президент Владимир Зеленский, учитывая то, с чем столкнулась Украина, мы должны делать больше и лучше, и я с этим соглашаюсь", – резюмировал он.

6 сентября Остин, прибыв на 24-й "Рамштайн", анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $250 млн.

Впоследствии Пентагон опубликовал полный список оружия для ВСУ. В пакет вошли ракеты к системам ПВО, боеприпасы, БМП и другое вооружение.

Читайте также: The Hill: Белый дом просит Конгресс продлить Байдену возможность оказания помощи Украине