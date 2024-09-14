The Hill: Білий дім просить Конгрес подовжити Байдену можливість надання допомоги Україні

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням продовжити дію президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA) до 2025 року, щоб зберегти близько $6 млрд для України після того, як закінчиться фіскальний рік 30 вересня. Про це пише The Hill.

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Білий дім звертається з проханням додати пункт про продовження фінансування до постійної резолюції, яку запропонував спікер Палати представників Майк Джонсон. Поточний термін дії цих коштів завершується наприкінці вересня.

"У нас залишилося $5,9 млрд для України в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь; всі ці кошти, окрім $100 млн, закінчуються наприкінці фінансового року", – сказав у листі журналістам речник Пентагону Пет Райдер.

У Пентагоні зазначили, що Департамент і далі надаватиме нові пакети допомоги найближчим часом і співпрацює з Конгресом для продовження повноважень PDA після завершення фінансового року. Адміністрація Байдена використовувала ці повноваження для швидкого передання зброї Україні, вилучаючи її з запасів Міністерства оборони.

Військова підтримка США України вичерпалася наприкінці 2023 року. Президент США Джо Байден ще у жовтні 2023-го подав до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких понад $61 млрд передбачався для України, здебільшого для закупівлі зброї у США.

До квітня 2024 року у США не могли проголосувати за цей пакет допомоги, проте 20 квітня Палата представників підтримала законопроєкт.

7 вересня речниця Пентагону заявила, що США "у будь-який спосіб використають" кошти для підтримки України після того, як у вересні завершиться фіскальний рік.

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