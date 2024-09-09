Сирський – про затримки зброї від Заходу: Хотіли механізовану бригаду, але маєте піхотну

Головком ЗСУ наголосив, що повільність західних союзників призвела до втрат людей та територій в Україні

Конгрес США (Фото: ЕРА, Michael Reynolds)

Затримки у постачаннях зброї від західних союзників суттєво впливають на формування та ефективність українських підрозділів. Про це в інтерв'ю CNN заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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"Ви плануєте використовувати механізовану бригаду, а за фактом використовуєте її як піхотну. У результаті її бойові можливості та ефективність набагато нижчі", – сказав він.

Загалом затримки із постачанням зброї від Заходу, зокрема через те, що Конгрес США довго не міг ухвалити рішення про допомогу Україні, призвели до втрат людей та територій, наголосив головком.

"Коли нічим стріляти, нікому і нічим стримувати противника, це насамперед призводить до зростання рівня втрат, збільшення наших втрат не тільки матеріальних ресурсів, а й людських", – висловився Сирський.

Військова підтримка США України вичерпалася наприкінці 2023 року. Президент США Джо Байден ще у жовтні 2023-го подав до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких понад $61 млрд передбачався для України, здебільшого для закупівлі зброї у США.

До квітня 2024 року у США не могли проголосувати за цей пакет допомоги, проте 20 квітня Палата представників підтримала законопроєкт.

6 вересня на "Рамштайні" США виділили новий пакет допомоги Україні на $250 млн, до нього увійшли ракети до систем протиповітряної оборони та інше озброєння.

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