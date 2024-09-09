Мобілізація в Україні у нормі, операція на Курщині підняла бойовий дух бійців – Сирський

Україні вдається зберігати належний рівень мобілізаційних ресурсів, що дозволяє як компенсувати втрати, так і готувати нові підрозділи

Олександр Сирський (Фото: ОП)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю CNN заявив, що проблем з мобілізаційними заходами у країні немає. Крім того, за його словами, операція на Курщині підняла бойовий дух бійців.

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"Загалом нам вдається підтримувати на належному рівні наші мобілізаційні можливості та забезпечити як поповнення втрат, так і підготовку нових підрозділів", – сказав головком.

Відповідаючи на запитання, чи немає проблем у мобілізованих з бойовим духом, Сирський згадав операцію ЗСУ у Курській області.

"Це був фактор, який суттєво підвищив моральний стан не лише військових, а й усього українського населення. Тобто це був і залишається тим стимулом, який підвищував моральний дух наших військовослужбовців, їх бажання перемогти", – зазначив він.

Загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я від 25 до 60 років без досвіду військової служби.

Мобілізаційний вік було знижено з 27 до 25 років у квітні 2024 року.

3 вересня нардепи у першому читанні розглянули законопроєкт №11379д про заборону мобілізації чоловіків до 25 років та ухвалили його за основу.

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