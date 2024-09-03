Рада ухвалила за основу законопроєкт про заборону мобілізації чоловіків до 25 років

Військовозобов'язаним чоловікам віком до 25 років, які раніше вважалися обмежено придатними, дадуть піти у відставку

Мобілізація в Україні (Фото: Depositphotos)

Народні депутати України у першому читанні розглянули законопроєкт №11379д про заборону мобілізації чоловіків до 25 років та ухвалили його за основу. "За" проголосували 295 народних обранців, повідомив нардеп від партії Голос Ярослав Железняк.

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Профільний комітет 5 серпня рекомендував Раді ухвалити доопрацьований законопроєкт про внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". У документі сказано, що відстрочення від призову мають отримати військовозобов'язані українці віком до 25 років, які були визнані обмежено придатними у воєнний час за станом здоров'я до набрання чинності новим законом.

З травня 24 року статус "обмежено придатний у воєнний час" було ліквідовано – Закон України №3621-IX набрав чинності. Якщо такий військовозобов'язаний вже був мобілізований, то він має право звільнитися в запас, йдеться в законопроєкті.