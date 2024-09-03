Рада ухвалила за основу законопроєкт про заборону мобілізації чоловіків до 25 років
Народні депутати України у першому читанні розглянули законопроєкт №11379д про заборону мобілізації чоловіків до 25 років та ухвалили його за основу. "За" проголосували 295 народних обранців, повідомив нардеп від партії Голос Ярослав Железняк.
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Профільний комітет 5 серпня рекомендував Раді ухвалити доопрацьований законопроєкт про внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". У документі сказано, що відстрочення від призову мають отримати військовозобов'язані українці віком до 25 років, які були визнані обмежено придатними у воєнний час за станом здоров'я до набрання чинності новим законом.
З травня 24 року статус "обмежено придатний у воєнний час" було ліквідовано – Закон України №3621-IX набрав чинності. Якщо такий військовозобов'язаний вже був мобілізований, то він має право звільнитися в запас, йдеться в законопроєкті.
- Загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я від 25 до 60 років без досвіду військової служби.
- Мобілізаційний вік було знижено з 27 до 25 років у квітні 2024 року,
- 19 червня юристка Гнатик заявила, що чоловіків до 25 років можуть мобілізувати. За її словами, є три категорії людей, яких можуть залучити до служби.