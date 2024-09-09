Сырский – о задержках оружия от Запада: Нужна механизированная бригада, но имеете пехотную
Задержки в поставках оружия от западных союзников оказывают существенное влияние на формирование и эффективность украинских подразделений. Об этом в интервью CNN заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
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"Вы планируете использовать механизированную бригаду, а по факту используете ее как пехотную. В результате ее боевые возможности и эффективность намного ниже", – сказал он.
В целом задержки с поставкой оружия от Запада, в частности из-за того, что Конгресс США долго не мог принять решение о помощи Украине, привели к потерям людей и территорий, подчеркнул главком.
"Когда нечем стрелять, некому и нечем сдерживать противника, это прежде всего приводит к росту уровня потерь, увеличению наших потерь не только материальных ресурсов, но и человеческих", – сказал Сырский.
- Военная поддержка США Украины иссякла в конце 2023 года. Президент США Джо Байден еще в октябре 2023-го подал в Конгресс запрос на выделение $106 млрд, из которых более $61 млрд предусматривался для Украины, в основном для закупки оружия у США.
- До апреля 2024 года в США не могли проголосовать за этот пакет помощи, однако 20 апреля Палата представителей поддержала законопроект.
- 6 сентября на "Рамштайне" США выделили новый пакет помощи Украине на $250 млн, в него вошли ракеты в системы противовоздушной обороны и другое вооружение.
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