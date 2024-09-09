Сырский – о задержках оружия от Запада: Нужна механизированная бригада, но имеете пехотную

Главком ВСУ отметил, что промедление западных союзников привело к потерям людей и территорий в Украине

Конгресс США (Фото: ЕРА, Michael Reynolds)

Задержки в поставках оружия от западных союзников оказывают существенное влияние на формирование и эффективность украинских подразделений. Об этом в интервью CNN заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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"Вы планируете использовать механизированную бригаду, а по факту используете ее как пехотную. В результате ее боевые возможности и эффективность намного ниже", – сказал он.

В целом задержки с поставкой оружия от Запада, в частности из-за того, что Конгресс США долго не мог принять решение о помощи Украине, привели к потерям людей и территорий, подчеркнул главком.

"Когда нечем стрелять, некому и нечем сдерживать противника, это прежде всего приводит к росту уровня потерь, увеличению наших потерь не только материальных ресурсов, но и человеческих", – сказал Сырский.

Военная поддержка США Украины иссякла в конце 2023 года. Президент США Джо Байден еще в октябре 2023-го подал в Конгресс запрос на выделение $106 млрд, из которых более $61 млрд предусматривался для Украины, в основном для закупки оружия у США.

До апреля 2024 года в США не могли проголосовать за этот пакет помощи, однако 20 апреля Палата представителей поддержала законопроект.

6 сентября на "Рамштайне" США выделили новый пакет помощи Украине на $250 млн, в него вошли ракеты в системы противовоздушной обороны и другое вооружение.

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