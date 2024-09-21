Зеленский: План победы – фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с РФ

Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что Украина и ее союзники хотят видеть Россию на втором Саммите мира

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

План победы, над которым работает Украина, станет фундаментом для того, чтобы вести переговоры с Россией. Об этом во время встречи с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, план победы будет доступен всем странам, в том числе России, которую планируют пригласить на второй Саммит мира.

"Мы заявили, что готовы видеть Россию на втором Саммите мира, потому что все наши союзники, включая ближайших, которые на нашей стороне и всегда против российской агрессии – все сказали, что Россия должна быть на втором саммите. Потому что воюет Россия против Украины", – добавил глава государства.

Президент отметил, что не может без одной из сторон быть окончание войны. По словам Зеленского, Украина активно работает над планом победы, три пункта которого уже подготовлены, встречи в онлайн формате по его реализации уже состоялись.

"Еще будут встречи офлайн и онлайн. И, как мы сказали, в начале ноября весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и есть, что показать", — подчеркнул президент.

В то же время, Зеленский выразил уверенность, что Россия сейчас хочет продолжать войну. И реакция РФ на план победы, по мнению президента, продемонстрирует нежелание агрессора завершить ее.

Вечером 18 сентября Зеленский заявил, что план победы готов. Ранее он отмечал, что прежде всего передаст его действующему президенту США Байдену и кандидатам в президенты – Трампу и Харрис.

20 сентября Зеленский сказал, что план победы рассчитан на скорые решения партнеров с октября по декабрь.

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