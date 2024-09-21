Зеленський: План перемоги – це фундамент для того, щоб говорити у будь-якому форматі з РФ

Володимир Зеленський вчергове підтвердив, що Україна та її союзники хочуть бачити Росію на другому Саміті миру

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

План перемоги, над яким працює Україна, стане фундаментом для того, щоб вести перемовини з Росією. Про це під час зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський.

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За його словами, план перемоги буде доступний усім країнам, зокрема й Росії, яку планують запросити на другий Саміт миру.

"Ми заявили, що готові бачити Росію на другому Саміті миру, тому що всі наші союзники, включаючи найближчих, які на нашому боці й завжди проти російської агресії – всі сказали, що Росія повинна бути на другому саміті. Бо воює Росія проти України", – додав глава держави.

Президент зазначив, що не може без однієї зі сторін бути закінчення війни. Наразі, за словами Зеленського, Україна активно працює над планом перемоги, три пункти якого уже підготовлені, зустрічі в онлайн форматі щодо його реалізації вже відбулись.

"Ще будуть зустрічі офлайн і онлайн. І, як ми сказали, на початку листопада весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити у будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, бо буде план і є що показати", – наголосив президент.

Водночас Зеленський висловив впевненість, що Росія наразі хоче продовжувати війну. І реакція РФ на план перемоги, на думку президента, продемонструє небажання агресора завершити її.

Увечері 18 вересня Зеленський заявив, що план перемоги готовий. Раніше він наголошував, що передусім передасть його чинному президенту США Байдену та кандидатам у президенти – Трампу і Гарріс.

20 вересня Зеленський сказав, що план перемоги розрахований на швидкі рішення партнерів з жовтня до грудня.

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