У Байдена анонсували низку ініціатив для посилення позиції України у найближчі місяці

Посадовець Ради з нацбезпеки Штатів не відповів, чи використають близько $5,8 млрд, які можуть "згоріти" наприкінці місяця

Джо Байден (Фото: Bonnie Cash / EPA)

Впродовж наступного тижня та подальших місяців США розпочнуть низку ініціатив для посилення позиції України, повідомив Майкл Карпентер, старший директор з питань Європи у Раді з нацбезпеки США. Хоча й з пакета допомоги на $60,8 млрд "лишилося небагато" грошей, але адміністрація намагатиметься надати пріоритет переданню найважливішої допомоги, розповів посадовець в інтерв'ю Голосу Америки.

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Раніше радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що президент Джо Байден використає останні чотири місяці свого президентства, щоб привести Україну у позицію, необхідну для перемоги.Журналістка запитала, чи варто очікувати "швидких і рішучих дій" у декілька наступних місяців.

"Так. Я думаю, ви побачите, що ми розпочнемо низку ініціатив — як впродовж наступного тижня, так і подальших місяців, щоб посилити позицію України", – відповів Карпентер.

Водночас він зауважив, що США вже витратили "багато грошей" з ухваленого у квітні пакета допомоги Україні на $60,8 млрд.

За його словами, "коштів лишилося небагато", але адміністрація намагатиметься надавати пріоритет найважливішим військовим спроможностям, які посилять Україну на полі бою.

У посадовця уточнили, чи буде оголошення про виділення допомоги на близько $5,8 млрд, які можуть "згоріти" з кінцем фінансового року 30 вересня.

"Я не вдаватимуся в подробиці сьогодні, бо не маю оголошень. Але я вам скажу: ми зробимо все можливе, щоб найближчими тижнями якомога швидше надіслати більше цієї військової допомоги", – відповів чиновник.

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