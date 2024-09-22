"Продовжимо жити за планом "Б". Зеленський розкрив, що буде, якщо Байден не підтримає план перемоги

У цьому плані прописано, що партнери можуть зробити без участі Росії, зауважив президент

Джо Байден та Володимир Зеленський (Ілюстративне фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

План перемоги – новий план "А", оскільки Україна вже живе у плані "Б", тобто у повномасштабній війні. Водночас якщо президент США Джо Байден відмовиться від плану перемоги, то Україна опиниться у "дуже довгій війні — у неможливій, виснажливій ситуації, яка вбила б величезну кількість людей". Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю американському ЗМІ The New Yorker.

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Журналіст запитав, що буде, якщо Байден відхилить запит України щодо плану перемоги, та чи є в Зеленського план "Б".

"Ми роками живемо в плані "Б". План "А" був запропонований ще до повномасштабної війни, коли ми закликали до двох речей: превентивних санкцій та превентивного посилення України різним озброєнням. Я сказав нашим партнерам: якщо Україна буде дуже сильною, нічого не буде. Вони не послухали. Відтоді вони всі визнали мою рацію. Посилення України значно знизило б ймовірність вторгнення Путіна", – відповів Зеленський.

За його словами, зараз він пропонує новий план "А" – згідно з ним буде змінено поточний курс, за якого Україна встояла "лише завдяки силі нашої армії, героїчній відданості європейським цінностям свого народу та бійців".

Президент зазначив: якщо партнери не хочуть, аби ця війна затягувалась, аби Путін "поховав нас під трупами свого народу, забравши більше українських життів під час цього" – то їм пропонується план зміцнення України.

Він закцентував, що план перемоги не вимагає від росіян співпраці для досягнення успіху.

"Скоріше в плані прописано, що наші партнери можуть зробити без участі Росії. Якщо дипломатія є бажанням обох сторін, тоді, перш ніж дипломатія може бути ефективною, виконання нашого плану залежить лише від нас і наших партнерів", – додав Зеленський.

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Водночас він визнав: перш за все план перемоги розроблений з урахуванням підтримки Байдена – і якщо той відмовиться, то Україна повинна буде продовжувати жити за планом "Б".

Також Зеленський зазначив, що відмова Байдена означала б, що американський президент "не хоче закінчити війну будь-яким способом, який позбавляє Росію перемоги".

Відтак, Україна опинилася б у "дуже довгій війні — у неможливій, виснажливій ситуації, яка вбила б величезну кількість людей", зауважив голова держави.

"Сказавши це, я не можу ні в чому звинувачувати Байдена. Зрештою, він зробив потужний історичний крок, коли вирішив підтримати нас на початку війни (Повномасштабної. – Ред.), і ця дія підштовхнула інших наших партнерів зробити те саме. Ми визнаємо велике досягнення Байдена в цьому відношенні. Цей його крок уже став історичною перемогою", – підсумував президент України.

Увечері 18 вересня Зеленський заявив, що план перемоги готовий. Раніше він наголошував, що передусім передасть його чинному президенту США Байдену та кандидатам у президенти – Трампу і Гарріс.

20 вересня Зеленський сказав, що план перемоги розрахований на швидкі рішення партнерів з жовтня до грудня.

Також президент заявив, що план перемоги стане фундаментом для того, аби вести перемовини з Росією.

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