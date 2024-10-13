Трамп побоюється Третьої світової війни у найближчі три-чотири місяці
Кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що країни можуть прийти до Третьої світової війни у найближчі місяці. Про це він заявив у своїй передвиборчій промові на мітингу у Каліфорнії, цитує політика WCBM.
За словами Трампа, 86% американців вважають, що країна "на невірному шляху". Це наштовхнуло його на думку про Третю світову.
"Хіба це вам ні про що не говорить? Це говорить нам ... у нас проблема. Я дійсно турбуюся про наступні три місяці, правда. Я турбуюся про наступні три з половиною-чотири місяці. Ми опинимося у світовій війні через це, через людей, які у нас є", – сказав він.
Також у своїй промові він торкнувся теми війн на Близькому Сході та в Україні. В черговий раз Трамп заявив, що щойно переможе на виборах президента, то зможе "зупинити хаос" на Близькому Сході та врегулювати війну в Україні. Однак жодних подробиць, як він має намір це зробити, політик не озвучив.
- Трамп не вперше говорить про Третю світову війну. 25 лютого він заявив, що якщо Джо Байден буде президентом, то США програють Третю світову війну.
- 12 травня політик вкотре пообіцяв завершити війну в Україні одразу після перемоги на виборах.
- 23 вересня Володимир Зеленський заявив, що не вірить, що Трамп має план щодо завершення війни в Україні.
- 26 вересня Дональд Трамп заявив, що Україна зруйнована і навіть найгірша оборудка з Росією буде плюсом.
- 27 вересня Трамп заявляв, що якщо війна в Україні не закінчиться, то переросте на Третю світову.