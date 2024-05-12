Одразу після перемоги на виборах. Трамп знову пообіцяв "швидко" завершити війну в Україні

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CURTIS MEANS)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп знову заявив під час виступу перед виборцями у Нью-Джерсі, що закінчить російсько-українську війну одразу після того, як стане американським лідером.

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"З першого ж дня, коли ми відберемо Білий дім у безчесного Джо Байдена, я вірю, що в нас будуть чотири найкращі роки в історії нашої країни. До того, як я заїду до Овального кабінету, одразу після того, як я виграю, я вирішу жахливу війну між Росією та Україною. Я добре їх знаю", – сказав він.

У березні 2023 року Трамп вже заявляв, що у разі перемоги на виборах він нібито зможе зупинити російське повномасштабне вторгнення в Україну "за 24 години". Після цього він неодноразово повертався до цієї теми, ніколи не уточнюючи, що саме має на увазі. Водночас він наголошував, що "добре знає і Зеленського і Путіна".

У березні 2023 року Трамп заявив, що нібито зможе зупинити російське вторгнення в Україну "за 24 години" після того, як знову стане президентом США.

7 квітня 2024-го видання WP із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що Трамп у приватних розмовах розповідав про "мирний план", який полягає у територіальних поступках агресору. Наступного дня радник виборчої кампанії Трампа назвав це "фейком". Зеленський із цього приводу теж сказав, що не вірить чуткам.

19 квітня Трамп несподівано назвав виживання України важливим для Америки, закликавши європейських союзників "зрівнятися" зі Штатами у рівні допомоги Києву.

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