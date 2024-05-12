Одразу після перемоги на виборах. Трамп знову пообіцяв "швидко" завершити війну в Україні
Кандидат у президенти США Дональд Трамп знову заявив під час виступу перед виборцями у Нью-Джерсі, що закінчить російсько-українську війну одразу після того, як стане американським лідером.
"З першого ж дня, коли ми відберемо Білий дім у безчесного Джо Байдена, я вірю, що в нас будуть чотири найкращі роки в історії нашої країни. До того, як я заїду до Овального кабінету, одразу після того, як я виграю, я вирішу жахливу війну між Росією та Україною. Я добре їх знаю", – сказав він.
У березні 2023 року Трамп вже заявляв, що у разі перемоги на виборах він нібито зможе зупинити російське повномасштабне вторгнення в Україну "за 24 години". Після цього він неодноразово повертався до цієї теми, ніколи не уточнюючи, що саме має на увазі. Водночас він наголошував, що "добре знає і Зеленського і Путіна".
- У березні 2023 року Трамп заявив, що нібито зможе зупинити російське вторгнення в Україну "за 24 години" після того, як знову стане президентом США.
- 7 квітня 2024-го видання WP із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що Трамп у приватних розмовах розповідав про "мирний план", який полягає у територіальних поступках агресору. Наступного дня радник виборчої кампанії Трампа назвав це "фейком". Зеленський із цього приводу теж сказав, що не вірить чуткам.
- 19 квітня Трамп несподівано назвав виживання України важливим для Америки, закликавши європейських союзників "зрівнятися" зі Штатами у рівні допомоги Києву.
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