Сразу после победы на выборах. Трамп снова пообещал "быстро" завершить войну в Украине

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CURTIS MEANS)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вновь заявил, выступая перед избирателями в Нью-Джерси, что закончит российско-украинскую войну сразу после того, как станет американским лидером.

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"С первого же дня, когда мы отберем Белый дом у бесчестного Джо Байдена, я верю, что у нас будут четыре лучших года в истории нашей страны. До того как я заеду в Овальный кабинет, сразу после того, как я выиграю, я решу ужасную войну между Россией и Украиной. Я хорошо их знаю", – сказал он.

В марте 2023 года Трамп уже заявлял, что в случае победы на выборах он якобы сможет остановить российское полномасштабное вторжение в Украину "за 24 часа". После этого он неоднократно возвращался к этой теме, никогда не уточняя, что именно имеет в виду. В то же время он подчеркивал, что "хорошо знает и Зеленского и Путина".

В марте 2023 года Трамп заявил, что якобы сможет остановить российское вторжение в Украину "за 24 часа" после того, как снова станет президентом США.

7 апреля 2024-го издание WP со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что Трамп в частных разговорах рассказывал о "мирном плане", заключающемся в территориальных уступках агрессору. На следующий день советник избирательной кампании Трампа назвал это "фейком". Зеленский по этому поводу тоже сказал, что не верит слухам.

19 апреля Трамп неожиданно назвал выживание Украины важным для Америки, призвав европейских союзников "уравняться" со Штатами в уровне помощи Киеву.

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