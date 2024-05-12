Сразу после победы на выборах. Трамп снова пообещал "быстро" завершить войну в Украине
Кандидат в президенты США Дональд Трамп вновь заявил, выступая перед избирателями в Нью-Джерси, что закончит российско-украинскую войну сразу после того, как станет американским лидером.
"С первого же дня, когда мы отберем Белый дом у бесчестного Джо Байдена, я верю, что у нас будут четыре лучших года в истории нашей страны. До того как я заеду в Овальный кабинет, сразу после того, как я выиграю, я решу ужасную войну между Россией и Украиной. Я хорошо их знаю", – сказал он.
В марте 2023 года Трамп уже заявлял, что в случае победы на выборах он якобы сможет остановить российское полномасштабное вторжение в Украину "за 24 часа". После этого он неоднократно возвращался к этой теме, никогда не уточняя, что именно имеет в виду. В то же время он подчеркивал, что "хорошо знает и Зеленского и Путина".
- В марте 2023 года Трамп заявил, что якобы сможет остановить российское вторжение в Украину "за 24 часа" после того, как снова станет президентом США.
- 7 апреля 2024-го издание WP со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что Трамп в частных разговорах рассказывал о "мирном плане", заключающемся в территориальных уступках агрессору. На следующий день советник избирательной кампании Трампа назвал это "фейком". Зеленский по этому поводу тоже сказал, что не верит слухам.
- 19 апреля Трамп неожиданно назвал выживание Украины важным для Америки, призвав европейских союзников "уравняться" со Штатами в уровне помощи Киеву.
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