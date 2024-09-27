Трамп заявил о "чудесной встрече" с Зеленским. Говорит, за победой Харрис – третья мировая

Республиканец заявил, что война в Украине "скоро завершится", если он станет президентом США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Кандидат в лидеры США от республиканцев Дональд Трамп после встречи с президентом Владимиром Зеленским написал в соцсети Truth Social, что в случае избрания на выборах демократки Камалы Харрис мир ждет третья мировая война.

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Трамп заявил, что провел "прекрасную" встречу с украинским президентом, и подчеркнул, что российско-украинская война "скоро завершится", если он победит на выборах в ноябре.

"Если нет, то эта война никогда не закончится и перейдет в фазу Третьей мировой войны. Госпожа Харрис никогда не сможет завершить войну, и не смогла. Ничего не изменится, кроме того, что смерть и разрушения станут только хуже", – написал 45-й президент США.

Утром 27 сентября по киевскому времени Зеленский встретился с Харрис.

Впоследствии у него была встреча с Трампом в Trump Tower в Нью-Йорке. Тот заявил, что он и украинский президент одинаково хотят "справедливого мира".

Республиканец также пообещал приехать в Украину: "Это прекрасная страна, прекрасная погода, прекрасное все".

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