"Обсудили много деталей". Зеленский назвал встречу с Трампом "очень содержательной"

Украинский президент поблагодарил республиканского политика за поддержку и отметил общие цели по завершению войны

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский назвал встречу с кандидатом в лидеры США от республиканцев Дональдом Трампом "очень содержательной" и отметил совместное стремление к завершению российско-украинской войны. Об этом сообщила пресс-служба его Офиса.

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"Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему План победы. Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа. Обсудили много деталей. Спасибо за эту встречу! Справедливый мир нужен", – написал Зеленский в соцсетях.

Глава государства подчеркнул, что он и Трамп имеют общий взгляд на то, что российско-украинская война должна быть завершена.

По данным ОП, во время встречи политики обсудили общую ситуацию в Украине, последствия войны для украинцев и экономики.

Особое внимание во время разговора было уделено постоянным обстрелам городов и гражданской инфраструктуры со стороны России, а также важности американских систем Patriot для защиты мирных жителей.

Зеленский отметил необходимость перекрыть все источники финансирования для государства-агрессора, в частности путем ограничения доходов от продажи нефти и газа, а также заблокировать поставки западных компонентов для российских ракет.

Утром 27 сентября по киевскому времени Зеленский встретился с Харрис.

Впоследствии у него была встреча с Трампом в Trump Tower в Нью-Йорке. Тот заявил, что он и украинский президент одинаково хотят "справедливого мира".

Республиканец также пообещал приехать в Украину: "Это прекрасная страна, прекрасная погода, прекрасное всё".

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