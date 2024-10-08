Трамп раскритиковал помощь Украине от США на фоне урагана "Хелен"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JEFFREY PHELPS)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в эфире Fox News раскритиковал действующую американскую власть за то, что та "имеет $300 млрд для Украины", но пострадавшим от урагана "Хелен" американцам "все равно предлагает по $750".

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"Итак, мы имеем почти $300 млрд для Украины, и все же они предлагают людям по $750 немедленной помощи из-за наихудшего урагана, который кто-то когда-либо видел", – заявил он.

Также Трамп раскритиковал реакцию Белого дома на последствия, вызванные ураганом, в том числе в штате Северная Каролина. Он заявил, что посещал регион, в котором "жители жалуются на отсутствие помощи".

"Я видел одного мужчину, он сидел на камне, просто сидел на камне, потому что у него ничего не осталось", – рассказал республиканец.

СПРАВКА Несмотря на заявление Трампа о том, что "Хелен" является "худшим ураганом, который кто-то когда-либо видел", это не так. Самым крупным и самым разрушительным ураганом в истории США считается "Катрина", который обрушился на побережье в августе 2005 года. Он нанес значительные разрушения, особенно в штатах Луизиана и Миссисипи, повлек за собой массовые наводнения в Новом Орлеане и привел к гибели более 1800 человек. Экономический ущерб оценивается более чем в $125 млрд. Несмотря на заявление Трампа о том, что "Хелен" является "худшим ураганом, который кто-то когда-либо видел", это не так. Самым крупным и самым разрушительным ураганом в истории США считается "Катрина", который обрушился на побережье в августе 2005 года. Он нанес значительные разрушения, особенно в штатах Луизиана и Миссисипи, повлек за собой массовые наводнения в Новом Орлеане и привел к гибели более 1800 человек. Экономический ущерб оценивается более чем в $125 млрд.