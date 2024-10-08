Трамп раскритиковал помощь Украине от США на фоне урагана "Хелен"
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в эфире Fox News раскритиковал действующую американскую власть за то, что та "имеет $300 млрд для Украины", но пострадавшим от урагана "Хелен" американцам "все равно предлагает по $750".
"Итак, мы имеем почти $300 млрд для Украины, и все же они предлагают людям по $750 немедленной помощи из-за наихудшего урагана, который кто-то когда-либо видел", – заявил он.
Также Трамп раскритиковал реакцию Белого дома на последствия, вызванные ураганом, в том числе в штате Северная Каролина. Он заявил, что посещал регион, в котором "жители жалуются на отсутствие помощи".
"Я видел одного мужчину, он сидел на камне, просто сидел на камне, потому что у него ничего не осталось", – рассказал республиканец.
- По состоянию на конец сентября ураган "Хелен" унес жизни по меньшей мере 116 человек: 46 человек погибли в Северной Каролине, 27 – в Южной Каролине, по меньшей мере 25 – в Джорджии, 13 – во Флориде. Еще четверо погибли в Теннесси, двое – в Виргинии.