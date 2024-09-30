Ураган "Хелен" в США унес жизни по меньшей мере 116 человек, сотни пропали без вести: фото

Около 600 жителей Северной Каролины пропали без вести, приблизительно два миллиона жителей США остаются без света

Последствия урагана ''Хелен'' (Фото: ЕРА / BILLY BOWLING)

Ураган "Хелен", бушующий в юго-восточной части США с 26 сентября, унес жизни по меньшей мере 116 человек. Об этом сообщает CBS News.

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По данным телеканала, 46 человек погибли в Северной Каролине, 27 – в Южной Каролине, по меньшей мере 25 – в Джорджии, 13 – во Флориде. Со своей стороны CNN отмечает, что четверо погибли в Теннесси, двое – в Вирджинии.

Кроме того, около 600 жителей Северной Каролины пропали без вести.

По последним данным, около 2 млн жителей США остаются без света. Ранее сообщалось об отключении электричества более 4 млн человек.

В результате наводнений и оползней в Северной Каролине перекрыли около 300 автомобильных дорог, в Южной Каролине – около 150 трасс.

Фото: ЕРА / BILLY BOWLING

СПРАВКА "Хелен" – ураган четвертой категории по пятибалльной шкале Саффира- — Симпсона, достиг региона Биг-Бенд на севере Флориды 19 сентября, около 23:10 по местному времени. Порывы ветра на тот момент достигали 225 км/ч. "Хелен" – ураган четвертой категории по пятибалльной шкале Саффира- — Симпсона, достиг региона Биг-Бенд на севере Флориды 19 сентября, около 23:10 по местному времени. Порывы ветра на тот момент достигали 225 км/ч.

В июле 2023 года смерч повредил завод Pfizer в США.

По меньшей мере шесть человек погибли в результате торнадо и урагана, которые прокатились по американскому штату Теннесси 9 декабря 2023 года.

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