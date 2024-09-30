Ураган "Хелен" в США унес жизни по меньшей мере 116 человек, сотни пропали без вести: фото
Ураган "Хелен", бушующий в юго-восточной части США с 26 сентября, унес жизни по меньшей мере 116 человек. Об этом сообщает CBS News.
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По данным телеканала, 46 человек погибли в Северной Каролине, 27 – в Южной Каролине, по меньшей мере 25 – в Джорджии, 13 – во Флориде. Со своей стороны CNN отмечает, что четверо погибли в Теннесси, двое – в Вирджинии.
Кроме того, около 600 жителей Северной Каролины пропали без вести.
По последним данным, около 2 млн жителей США остаются без света. Ранее сообщалось об отключении электричества более 4 млн человек.
В результате наводнений и оползней в Северной Каролине перекрыли около 300 автомобильных дорог, в Южной Каролине – около 150 трасс.
- В июле 2023 года смерч повредил завод Pfizer в США.
- По меньшей мере шесть человек погибли в результате торнадо и урагана, которые прокатились по американскому штату Теннесси 9 декабря 2023 года.
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