На штат Теннесси в США обрушилось торнадо. Его сняли на видео

По меньшей мере, шесть человек погибли в результате торнадо и урагана, которые прокатились по американскому штату Теннесси в субботу, 9 декабря. Видео с торнадо и их последствиями появились в социальных сетях.

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От непогоды пострадала северная часть штата, в том числе город Кларксвилл в округе Монтгомери. Там погибли двое взрослых и ребенок, сообщили власти округа в Facebook По меньшей мере 23 человека получили ранения. "Это ужасная новость, наши сердца с семьями потерявших близких. Город готов помочь им в тяжелое время", — сказал мэр Кларксвилла Джо Питтс.

Еще три человека погибли в Мэдисоне, северо-восточной окраине города Нэшвилл.

Фото: X

Национальная служба подтвердила наличие двух торнадо: одно в округе Монтгомери и одно западнее – вблизи города Резерфорд в округе Гибсон.

Губернатор штата Теннесси Билл Ли выступил с заявлением в Twitter (X), заявив, что он с женой молятся за пострадавших от торнадо жителей штата. "Мы сожалеем о потерянных жизнях и просим всех продолжать следовать указаниям должностных лиц округа и штата", — написал он.

По данным Accuweather торнадо появились в тот момент, когда по региону проходила сильная штормовая система с холодным фронтом. В воскресенье они продолжат движение к востоку и, как ожидается, принесут ухудшение погоды в других регионах США.

Карта: Accuweather