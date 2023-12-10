Штатом Теннессі у США прокотився смерч. Його зняли на відео

Щонайменше шість осіб загинули внаслідок торнадо та буревію, які прокотилися американським штатом Теннессі в суботу, 9 грудня. Відео з торнадо та його наслідками з'явилися у соціальних мережах.

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Від негоди постраждала північна частина штату, зокрема місто Кларксвілл в окрузі Монтґомері. Там загинули двоє дорослих і дитина, повідомила влада округу у Facebook. Щонайменше 23 людини отримали поранення. "Це жахлива новина, наші серця з родинами тих, хто втратив близьких. Місто готове допомогти їм у важкий час", – сказав мер Кларксвілла Джо Піттс.

Ще троє людей загинули у Медісоні, північно-східній околиці міста Нешвілл.

Фото: X

Національна служба підтвердила наявність двох торнадо: одне в окрузі Монтґомері та одне західніше – поблизу міста Резерфорд в окрузі Ґібсон.

Губернатор штату Теннессі Біл Лі виступив із заявою у Twitter (X), заявивши, що він з дружиною моляться за жителів штату, які постраждали від торнадо. "Ми шкодуємо за втраченими життями та просимо всіх продовжувати дотримуватися вказівок посадових осіб округу і штату", — написав він.

За даними Accuweather, торнадо з’явилися в той момент, коли регіоном проходила сильна штормова система з холодним фронтом. У неділю вони продовжать рух на схід і, як очікується, принесуть погіршення погоди в інших регіонах США.

Мапа: Accuweather