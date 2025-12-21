НАБУшник, який документував Міндіча, заявив, що той не був ключовою особою у "Мідасі"
Детектив Національного антикорупційного бюро Руслан Магамедрасулов стверджує, що підозрюваний у межах операції "Мідас" бізнесмен Тімур Міндіч не був ключовою особою у можливих схемах. Про це правоохоронець, який був залучений до документування фігуранта на початку розслідування, розповів в інтерв'ю виданню Українська правда.

У правоохоронця запитали щодо його слів під час перебування під вартою про те, що Міндіч та опубліковані матеріали це "тільки верхівка Айсберга".

Магамедрасулов пояснив, що на старті розслідування НАБУ починало працювати стосовно Міністерства оборони й діяльності Карлсона (правоохоронці стверджують, що під цим псевдонімом Міндіч фігурує на "плівках". – Ред.) щодо цієї сфери.

"І це був основний наш мотив і аргумент початку роботи по напрямку цієї діяльності, в тому числі по Карлсону і його оточенню. Тому я сказав, що це [верхівка Айсберга]", – зауважив правоохоронець.

Він додав, що ніколи не вважав підозрюваного бізнесмена ключовою особою у виконанні всіх цих "проєктів".

"Тому що це неможливо з точки зору, навіть, реалізації", – заявив детектив.

Однак він зауважив, що на цьому етапі не може назвати того, хто виконував цю роль, оскільки слідство триває і "жодних кінцевих результатів не прийнято ще".

На запитання, чи будуть серед цих осіб представники вищого керівництва держави, Магамедрасулов відповів: "Сподіваюсь, що так. Знову ж таки кажу, є старий класний вираз: головне не те, що ми знаємо, а те, що можемо довести. [...] Що можемо довести – то, звісно, буде в документах, і буде, відповідно, рішення".

Раніше, 18 грудня, Вищий антикорупційний суд дозволив проводити заочне досудове розслідування стосовно двох фігурантів справи. З деталей випливає, що йдеться про Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана, які перебувають у розшуку.

  • Магамедрасулова та його батька, Сентябра, підозрюють у пособництві державі-агресору. Слідство стверджує, що посадовець НАБУ сприяв незаконному експорту технічної коноплі до Дагестану, виступаючи посередником між своїм батьком та російськими покупцями. Натомість захист заявляє, що насправді йшлося про Узбекистан.
  • Магамедрасулови та ще один співробітник НАБУ, Гусаров, отримали підозри 21 липня, коли СБУ та Офіс генпрокурора оголосили про "спецоперацію з нейтралізації російського впливу" на антикорупційне відомство. Однак уже наступного дня Рада проголосувала за скандальний закон, що тимчасово позбавив незалежності НАБУ та САП, і того самого дня його підписав президент Зеленський. Врешті-решт самостійність антикорупційним органам повернули після масових протестів і реакції європейських партнерів.
  • У вересні СБУ оголосила Магамедрасулову нову підозру: у нібито допомозі конвертаційним центрам у незаконних фінансових махінаціях.
  • Руслана та Сентябра Магамедрасулових звільнили з-під варти на початку грудня. Генпрокурор пояснював це тим, що тепер "істотно зменшилася" ймовірність того, що підозрювані перешкоджатимуть слідству. Він також вказував, що зміна запобіжного заходу не є виправданням. Також у грудні з СІЗО вийшов Гусаров.
