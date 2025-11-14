У НАБУ підтвердили прослушку в квартирі Міндіча

Кривонос повідомив, що детектив Магамедрасулов брав участь у документуванні підозрюваного під час операції "Мідас"

Семен Кривонос (Фото: Facebook посадовця)

Правоохоронці дійсно встановлювали легальну прослушку у квартирі бізнесмена Тімура Міндіча, підозрюваного у новій справі щодо корупції в енергетиці. Це слідує з заяви глави Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса у відео на Youtube-каналі видання Українська правда.

"Ми зрозуміли, що цей бек-офіс [угрупування] на Софіївській площі діяв під контролем, за попередньою слідчою версією, [...] одного зі співорганізаторів, який проживав у будинку [за адресою] Грушевського, 9[а]", – розповів Кривонос.

За його словами, після цього була "проведена величезна робота" за участю детективів бюро, у тому числі й Руслана Магамедрасулова: "Так, він фактично приймав, відігравав важливу участь безпосередньо на цьому етапі операції ["Мідас"]".

Глава НАБУ наголосив, що всі дії його відомства відбувались у законний спосіб й на підставі відповідних судових рішень.

"Було прийнято рішення щодо встановлення контролю за цим приміщенням, оскільки ми розуміли, що ключові рішення (ухвалювались там. – Ред.). Тому що там часто тривали на бек-офісі розмови, що треба погодити з цим співорганізатором щось. [Була] відсилка на особу, яка проживала на Грушевського: треба [було] з ним погодити, він телефонував, давав якісь накази", – розповів Кривонос, додавши, що завдяки цьому детективи зрозуміли, що співробітники бек-офісу не є самостійними.

Кривонос не називає напряму Міндіча, але з відкритих джерел відомо, що той має квартиру на Грушевського 9а.

За даними джерел УП, у цій квартирі бував і сам президент Володимир Зеленський, у минулому бізнес-партнер та друг Міндіча.