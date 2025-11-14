В НАБУ подтвердили прослушку в квартире Миндича

Кривонос сообщил, что детектив Магамедрасулов участвовал в документировании подозреваемого во время операции "Мидас"

Семен Кривонос (Фото: Facebook чиновника)

Национальное антикоррупционное бюро действительно устанавливало легальную прослушку в квартире бизнесмена Тимура Миндича. Это следует из заявления главы НАБУ Семена Кривоноса в видео на Youtube-канале издания Украинская правда.

"Мы поняли, что этот бэк-офис [группировки] на Софиевской площади действовал под контролем, по предварительной следственной версии, [...] одного из соорганизаторов, который проживал в доме [по адресу] Грушевского, 9[а]", – рассказал Кривонос.

По его словам, после этого была "проведена огромная работа" с участием детективов бюро, в том числе и Руслана Магамедрасулова: "Да, он фактически принимал, играл важное участие непосредственно на этом этапе операции".

Глава НАБУ отметил, что все действия его ведомства происходили законным способом и на основании соответствующих судебных решений.

"Было принято решение об установлении контроля за этим помещением, поскольку мы понимали, что ключевые решения (принимались там. – Ред.). Потому что там часто продолжались на бэк-офисе разговоры, что надо согласовать с этим соорганизатором что-то. [Была] отсылка на лицо, которое проживало на Грушевского: надо [было] с ним согласовать, он звонил, давал какие-то приказы", – рассказал Кривонос, добавив, что благодаря этому детективы поняли, что сотрудники бэк-офиса не являются самостоятельными.

Кривонос не называет напрямую Миндича, но из открытых источников известно, что тот имеет квартиру на Грушевского 9а.

По данным источников УП, в этой квартире бывал и сам президент Владимир Зеленский, в прошлом бизнес-партнер и друг Миндича.