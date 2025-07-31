Зеленский подписал закон о возвращении независимости НАБУ и САП

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий независимость антикоррупционных ведомств. Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении.

"Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта – теперь уже закона. Только что подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства. Решение правильное. Триста тридцать один депутат [поддержал]. Именно так, как и нужно, – за основу и в целом", – рассказал президент.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Президент отметил, что закон "гарантирует отсутствие каких-либо внешних воздействий, вмешательств".

Документ предполагает проверку на полиграфе правоохранителей, имеющих допуск к государственной тайне, относительно совершения действий в пользу страны-агрессора. Контроль на "детекторе лжи" должен происходить не менее чем раз в два года. Также в следующие шесть месяцев после принятия закона Служба безопасности Украины должна провести проверку таких правоохранителей. Это касается не только Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но и Бюро экономической безопасности, Офиса генпрокурора, Госбюро расследований и Национальной полиции.

Также, подчеркнул глава государства, очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению.

"Украина является демократией – точно никаких сомнений", – добавил он.

Вечером 30 июля люди в украинских городах снова вышли на акции протеста против закона, лишившего независимости антикоррупционные органы. Уже 31 июля в Киеве, несмотря на ночную массированную атаку РФ, собрался митинг с участием сотен людей.

Президент анонсировал, что чиновники правительства безотлагательно проинформируют партнеров Украины об этом законе.

Тем временем еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос уже приветствовала то, что Рада приняла этот закон.