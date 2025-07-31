Еврокомиссар одобрила принятие законопроекта о возвращении независимости НАБУ и САП

Еврокомиссар отметила, что Евросоюз поддерживает требования украинцев по реформам

Марта Кос (Фото: EPA)

Европейский Союз приветствовал принятие Верховной Радой законопроекта о возвращении независимости антикоррупционным органам. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в соцсети Х.

"Рада исправила вредное решение, принятое на прошлой неделе, что подрывало независимость НАБУ и САП. Сегодняшний закон восстанавливает ключевые гарантии, но проблемы остаются", – заявила Кос.

Она подчеркнула, что поддержка фундаментальных ценностей и борьба с коррупцией должны оставаться приоритетом украинской власти.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже также приветствовала принятие закона о возвращении независимости НАБУ и САП.

По ее словам, решительные действия президента Владимира Зеленского – это правильный шаг для европейского будущего Украины.

31 июля Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным органам, впереди – подпись президента.