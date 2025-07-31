Еврокомиссар одобрила принятие законопроекта о возвращении независимости НАБУ и САП
Европейский Союз приветствовал принятие Верховной Радой законопроекта о возвращении независимости антикоррупционным органам. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в соцсети Х.
"Рада исправила вредное решение, принятое на прошлой неделе, что подрывало независимость НАБУ и САП. Сегодняшний закон восстанавливает ключевые гарантии, но проблемы остаются", – заявила Кос.
Она подчеркнула, что поддержка фундаментальных ценностей и борьба с коррупцией должны оставаться приоритетом украинской власти.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже также приветствовала принятие закона о возвращении независимости НАБУ и САП.
По ее словам, решительные действия президента Владимира Зеленского – это правильный шаг для европейского будущего Украины.
31 июля Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным органам, впереди – подпись президента.
- 22 июля, еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос заявила, что независимые институты, такие как НАБУ и САП, имеют "решающее значение" для интеграции Украины в Евросоюз.
- Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Качка сообщил, что попытался убедить Коса, что отмена независимости антикоррупционных органов не будет иметь негативного влияния на евроинтеграцию.
- Потребность в новом документе появилась после того, как 22 июля Рада поддержала, а Зеленский подписал законопроект, отменивший независимость НАБУ и САП. Это вызвало крупные протесты в украинских городах и негативную реакцию партнеров – и 23 июля глава государства пообещал подать новый законопроект, а на следующий день документ уже зарегистрировали в парламенте.
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