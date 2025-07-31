Єврокомісарка привітала ухвалення законопроєкту про повернення незалежності НАБУ і САП

Марта Кос (Фото: EPA)

Європейський Союз привітав ухвалення Верховною Радою законопроєкту про повернення незалежності антикорупційним органам. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у соцмережі Х.

"Рада виправила шкідливе рішення, ухвалене минулого тижня, що підривало незалежність НАБУ та САП. Сьогоднішній закон відновлює ключові гарантії, але проблеми залишаються", – заявила Кос.

Вона підкреслила, що підтримка фундаментальних цінностей і боротьба з корупцією мають залишатися пріоритетом української влади.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже також привітала ухвалення закону про повернення незалежності НАБУ і САП.

За її словами, рішучі дії президента Володимира Зеленського – це правильний крок для європейського майбутнього України.

31 липня Верховна Рада підтримала за основу і в цілому законопроєкт Зеленського про повернення незалежності антикорупційним органам, попереду – підпис президента.