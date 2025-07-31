Єврокомісарка привітала ухвалення законопроєкту про повернення незалежності НАБУ і САП
Європейський Союз привітав ухвалення Верховною Радою законопроєкту про повернення незалежності антикорупційним органам. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у соцмережі Х.
"Рада виправила шкідливе рішення, ухвалене минулого тижня, що підривало незалежність НАБУ та САП. Сьогоднішній закон відновлює ключові гарантії, але проблеми залишаються", – заявила Кос.
Вона підкреслила, що підтримка фундаментальних цінностей і боротьба з корупцією мають залишатися пріоритетом української влади.
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже також привітала ухвалення закону про повернення незалежності НАБУ і САП.
За її словами, рішучі дії президента Володимира Зеленського – це правильний крок для європейського майбутнього України.
31 липня Верховна Рада підтримала за основу і в цілому законопроєкт Зеленського про повернення незалежності антикорупційним органам, попереду – підпис президента.
- 22 липня, єврокомісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос заявила, що незалежні інституції, як-от НАБУ та САП, мають "вирішальне значення" для інтеграції України до Євросоюзу.
- Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Качка повідомив, що спробував переконати Кос, що скасування незалежності антикорупційних органів не матиме негативного впливу на євроінтеграцію.
- Потреба у новому документі з'явилася після того, як 22 липня Рада підтримала, а Зеленський підписав законопроєкт, що скасував незалежність НАБУ та САП. Це викликало великі протести в українських містах і негативну реакцію партнерів – і 23 липня глава держави пообіцяв подати новий законопроєкт, а наступного дня документ уже зареєстрували у парламенті.
Коментарі (0)