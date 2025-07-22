Послаблення НАБУ і САП може вплинути на вступ України до Євросоюзу – комісарка

Кос заявила, що рішення Верховної Ради є серйозним кроком назад

Марта Кос (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Незалежні інституції, як-от Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована прокуратура мають "вирішальне значення" для інтеграції України до Європейського союзу. Про це заявила європейська комісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос у соцмережі X.

"Незалежні органи, такі як НАБУ та САП, мають вирішальне значення для шляху України до ЄС. Верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ до ЄС", – написала посадовиця.

Вона зазначила, що "серйозно стурбована" сьогоднішнім голосуванням у Верховній Раді за законопроєкт, який скасовує незалежність антикорупційних органів.

"Демонтаж ключових гарантій незалежності НАБУ є серйозним кроком назад", – акцентувала Кос.

Раніше речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що у ЄС занепокоєні діями української влади щодо антикорупційних органів, й нагадав, що значна фінансова підтримка для Києва залежить від його реформ.

Напередодні, 21 липня, на ситуацію з обшуками у співробітників НАБУ відреагувала Група послів Великої сімки: основні фінансові донори України мають "серйозні занепокоєння" і хочуть поговорити з керівництвом уряду.