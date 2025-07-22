Послаблення НАБУ і САП може вплинути на вступ України до Євросоюзу – комісарка
Марта Кос (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Незалежні інституції, як-от Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована прокуратура мають "вирішальне значення" для інтеграції України до Європейського союзу. Про це заявила європейська комісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос у соцмережі X.

"Незалежні органи, такі як НАБУ та САП, мають вирішальне значення для шляху України до ЄС. Верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ до ЄС", – написала посадовиця.

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Вона зазначила, що "серйозно стурбована" сьогоднішнім голосуванням у Верховній Раді за законопроєкт, який скасовує незалежність антикорупційних органів.

"Демонтаж ключових гарантій незалежності НАБУ є серйозним кроком назад", – акцентувала Кос.

Раніше речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що у ЄС занепокоєні діями української влади щодо антикорупційних органів, й нагадав, що значна фінансова підтримка для Києва залежить від його реформ.

Напередодні, 21 липня, на ситуацію з обшуками у співробітників НАБУ відреагувала Група послів Великої сімки: основні фінансові донори України мають "серйозні занепокоєння" і хочуть поговорити з керівництвом уряду.

НАБУ і САП розслідують корупцію, зокрема у вищих ешелонах влади. З останніх справ – розслідування щодо колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. За даними виконавчої директорки Центру протидії корупції Дар'ї Каленюк, НАБУ і САП також "наблизилися" і до іншої людини з найближчого оточення президента Володимира Зеленського – бізнесмена з групи "Приват" і співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча (про підозру йому не повідомляли).
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