Послаблення НАБУ і САП може вплинути на вступ України до Євросоюзу – комісарка
Незалежні інституції, як-от Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована прокуратура мають "вирішальне значення" для інтеграції України до Європейського союзу. Про це заявила європейська комісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос у соцмережі X.
"Незалежні органи, такі як НАБУ та САП, мають вирішальне значення для шляху України до ЄС. Верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ до ЄС", – написала посадовиця.
Вона зазначила, що "серйозно стурбована" сьогоднішнім голосуванням у Верховній Раді за законопроєкт, який скасовує незалежність антикорупційних органів.
"Демонтаж ключових гарантій незалежності НАБУ є серйозним кроком назад", – акцентувала Кос.
Раніше речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що у ЄС занепокоєні діями української влади щодо антикорупційних органів, й нагадав, що значна фінансова підтримка для Києва залежить від його реформ.
Напередодні, 21 липня, на ситуацію з обшуками у співробітників НАБУ відреагувала Група послів Великої сімки: основні фінансові донори України мають "серйозні занепокоєння" і хочуть поговорити з керівництвом уряду.
- Вранці 21 липня СБУ та Офіс генпрокурора почали масові обшуки у співробітників НАБУ, а згодом повідомили двом топпосадовцям про підозру у зв'язках з Росією. Паралельно з цим Держбюро розслідувань вручило підозри трьом посадовцям НАБУ за аварії, що сталися у 2021-му та 2023 роках. Також СБУ почала позапланову перевірку дотримання держтаємниці у САП.
- Підозру отримав і нардеп від забороненої ОПЗЖ Христенко – правоохоронці заявили, що він був старшим агентом ФСБ і впливав на НАБУ. Служба безпеки заявила, що в родичів нардепа знайшли секретні документи НАБУ.
- 22 липня Верховна Рада підтримала закон, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП, – документ уже передали на підпис президенту Зеленському. Керівник НАБУ Кривонос пообіцяв працювати над поверненням незалежності антикорупційних органів, якщо глава держави все ж підпише закон.
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