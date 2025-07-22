У независимости НАБУ и САП решающее значение при вступлении Украины в ЕС – топ-чиновница

Марта Кос (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Независимые институции, такие как Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная прокуратура, имеют "решающее значение" для интеграции Украины в Европейский союз. Об этом заявлял европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос в соцсети X.

"Независимые органы, такие как НАБУ и САП, имеют решающее значение для пути Украины в ЕС. Верховенство права остается в самом центре переговоров о вступлении в ЕС", – написала чиновница.

Она отметила, что "серьезно обеспокоена" сегодняшним голосованием в Верховной Раде за законопроект, который отменяет независимость антикоррупционных органов.

"Демонтаж ключевых гарантий независимости НАБУ является серьезным шагом назад", – акцентировала Кос.

Новость дополняется...